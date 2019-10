— Le souffle du Nord / YouTube

L’association « Changeons de Regard » a été créée depuis plus de 20 ans et se trouve dans la ville de Tourcoing. Elle a pour but de créer un centre d’accueil, de loisirs et de vacances pour les enfants ayant certains handicaps. Lors de sa création, le centre a accueilli environ 16 enfants entre 3 à 13 ans (révolus en fonction de leurs besoins) dont 8 sont des enfants valides et 8 des enfants handicapés pour effectuer des activités partagées.

L’objectif de l’association

L’association a pour but de démontrer aux parents qui ont des enfants handicapés que leurs enfants possèdent leur place au niveau de la société, notamment dans une structure de centre de loisirs. Pour ce faire, elle propose à ces enfants des activités et des loisirs adaptés à leur âge et à leur condition physique mais surtout à leurs centres d’intérêt.

Selon une éducatrice du centre, même si un enfant dispose d’un certain handicap, il ne faut pas s’adresser à lui en le considérant comme un enfant handicapé. Tout est alors effectué dans le but de développer son indépendance et son autonomie.

Vivre et grandir ensemble

L’association « Changeons de Regard » a été convaincue que la différence était une richesse, et c’est pour cette raison qu’elle laisse les enfants valides et les enfants handicapés jouer, vivre et grandir ensemble dans les mêmes conditions de vie, et ce, de manière inclusive pour effectuer des activités ensemble. La fragilité et la faiblesse de chaque enfant sont toutefois respectées.

A la recherche d’aides financières…

L’association est actuellement à la recherche d’aides financières pour assurer la bonne marche de ses actions et pour améliorer les activités existantes au sein du centre de loisirs. Néanmoins, elle ne demande pas directement des aides auprès des collectivités locales mais elle organise plutôt des évènements visant à collecter des dons de manière régulière, notamment les crêpes party, les emballages de cadeaux, etc.

Pour offrir un soutien financier à cette association, vous pouvez la contacter pour offrir un don ou proposer une action de collecte de fonds en vous rendant sur le site de Changeons de Regard, leur page Facebook ou en les contactant directement par téléphone : 03 20 69 85 49.