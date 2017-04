Ces étudiants ont inventé un fauteuil roulant capable de monter et descendre les escaliers

Développé par des étudiants suisses, Scewo est un fauteuil électrique capable de descendre et de monter les escaliers. Si le projet arrive à son terme, il sera une véritable révolution pour les personnes aux mobilités réduites qui pourront plus facilement accéder aux espaces publics.

Quelles sont les motivations d’un tel projet ?

Malgré la mise en place de nombreuses infrastructures par les pouvoirs publics, l’accès à l’espace public pour les personnes à mobilité réduite reste un problème très important. Les établissements ne sont pas mis aux normes et les handicapés en pâtissent chaque jour. En effet, depuis le vote de la loi sur le handicap, plus de 50 % des personnes handicapées estiment que leur quotidien ne s’est pas amélioré. La création de Scewo, ce nouveau fauteuil roulant tout terrain, risque de changer la donne et permettre une réelle amélioration de leurs conditions de vie. Le projet a été imaginé et développé sur le temps libre d’une équipe d’étudiants issue de l’École de Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH) ainsi que de la Haute École d’art de Zurich, en Suisse. L’objectif est d’offrir à tous les handicapés une meilleure liberté de déplacement.

Scewo, une solution qui facilite la vie

Ce fauteuil est un petit bijou en matière d’innovation. Il propose une technologie d’auto-équilibrage permettant à son hôte d’avoir une maîtrise complète sur ses déplacements. En mode conduite, Scewo peut pivoter à l’aide d’un simple joystick et franchir de nombreux obstacles. De plus, sa taille a été suffisamment réduite afin de pouvoir passer à travers n’importe quelle porte standard, dont celles qui ne sont toujours pas aux normes. Son atout majeur ne réside pas dans sa capacité à se déplacer mais dans celle d’être capable de gravir et de descendre des escaliers en toute sécurité. Il est doté de 3 systèmes de traction constitués de deux larges pneus classiques, de deux petites roues ainsi que de longs rails métalliques. Cette savante association mécanique est un formidable bijou d’ingénierie : le résultat parle de lui-même !

Bientôt sur le marché

Pour le moment, le modèle Scewo est au stade de prototype. Cependant, si le planning de ses concepteurs est respecté, une première version devrait être commercialisée dès décembre 2018. La seule question qui reste en suspend est celle du prix. En attendant, vous pouvez soutenir le projet des étudiants sur leur page Patreon, une plateforme de financement participatif. On les félicite chaleureusement pour cette innovation remarquable et on espère sincèrement que les personnes handicapées pourront en bénéficier au prix le plus abordable possible !